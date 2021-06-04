750 ألف طالب يبدأون غدا امتحانات الدبلومات الفنية 2021

يبدأ نحو 750 ألف طالب وطالبة، غدا السبت 5 يونيو، امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات العملية والمعملية غدا وتنتهى يوم 17 يونيو الجاري، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية يوم 19 من نفس الشهر وتنتهى يوم 1 يوليو المقبل.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهت تماماً من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، مشيراً إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3081 لجنة، منوهاً إلى أنه سيكون هناك منسق طبي بكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأضاف مجاهد، في تصريحات للوطن، بأنه سيتم تسكين نحو 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، أثناء عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على تعقيمها بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن تكلفة تجهيز وتأمين امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وصلت إلى 800 مليون جنيه، تزامناً مع تفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه تم تجهيز حجرتين عزل بكل لجنة امتحانية، لعزل أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، لحين التواصل مع أقرب مستشفي للعزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.

وشدد مجاهد، على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، أثناء عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهاً إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية ستتابع سير الامتحانات العملية والمعملية للطلاب للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية باللجان.