«المنشآت الفندقية»: نعمل على تطعيم العاملين بفنادق الصعيد خلال يونيو

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك محاولات تتم حاليا مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان لتبكير موعد تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان بالأمصال المضادة لكورونا، لتكون الشهر الجاري بدلا من شهر يوليو المقبل، مضيفا لـ«الوطن» أن التبكير بعملية التطعيم تأتي في إطار العمل الجدي لسرعة الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة في أقرب وقت إضافة إلى تجهيز العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد لاستقبال السياح خلال الموسم الشتوي.

تطعيم العاملين بالقاهرة خلال أيام

وأوضح عاقل أن الأيام المقبلة ستشهد البدء في تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة وعددهم نحو 21 ألف عامل بالجرعة الأولى من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان أيضا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والبحيرة.

الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

ولفت عاقل إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 99% من العاملين بالقطاع الفندقي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، موضحا أنه تم إخطار جميع العاملين بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري بالنسبة للعاملين الذين تحصلوا على الجرعة الأولى بداية شهر إبريل الماضي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بات إجباريا وليس اختياريا وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي، لافتا إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بدأت إبريل الماضي، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية.