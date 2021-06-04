مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حوادث مرورية بسوهاج

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده، في انقلاب سيارة نقل داخل ترعة بدائرة مركز طما شمال سوهاج، كما أصيب شابان في انقلاب دراجة نارية يستقلانها بدائرة مركز شرطة اخميم، فضلا عن إصابة مهندس إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة بدائرة مركز أخميم.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بإنقلاب سيارة داخل ترعة ووجود متوفي ومصاب، انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «عبد الحافظ.ا.ع» 42 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الساحل الغربي دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدي لانقلابها بترعة الري المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة «حسام.ع.ا»، 5 سنوات، ويقيم بذات الناحية، نجل قائد السيارة، وإصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، والمصاب لمستشفي أسيوط الجامعي.

وتبلغ لمركز شرطة طما، من المستشفي المركزي بوصول كلاً من «عبد الرحمن. ع. ح» 15سنة، عامل، «محمد. ا. ر» 17 سنة، عامل ويقيمان بدائرة المركز، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث دراجة نارية، وتم تحويل الأول لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبسؤالهما قررا بأنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة الثاني بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما، ونفيا الشبهة الجنائية، تم التحفظ علي الدراجة البخارية.

كما تبلغ لمركز شرطة أخميم، بوجود حادث تصادم بناحية الحواويش، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «محمد. ى. ا» 26 سنه مهندس مدني ويقيم شارع الجلاء بندر المراغة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامود إنارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، حدثت بعض التلفيات بعامود الإنارة، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وحُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.