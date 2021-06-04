كفر الشيخ تعقم 353 لجنة قبل امتحانات الصف الثالث الإعدادي

شهدت 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، أعمال رش وتطهير وتعقيم، استعداداً لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، غداً السبت، الموافق 5 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. توفير كمامات

كما شددت مديرية التربية والتعليم على توفير كمامات والحرص على التباعد الاجتماعي خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني ،واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الإمتحانات وبعدها ، حفاظا على صحة الطلاب، كما شدد على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس ،مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالباً فقط.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. تبدأ غدا

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، ستبدأ غداً السبت ،الموافق 5 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 10 يونيو 2021م وتم توزيع الجدول على المدارس، مشيرة إلى أنها شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الطلاب، مؤكدة أنه يؤدي الامتحانات 57 ألف و676 طالباً وطالب في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية ، بالإضافة إلى 10 كنترولات فرعية وكنترول مركزي بديوان المديرية ، برئاسة المهندس يوسف البسيوني ، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية .

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. تسجيل بيانات الطلاب

وأضافت أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني ، وتشمل أرقام الجلوس، رقم الجلوس الطالب، واللجنة التي سيؤدي الامتحان أمامها ،وجدول الامتحان .

ولفتت إلى الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني ، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية ،واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. تبدأ بالعربي

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، تبدأ غداً السبت الموافق ، 5 يونيو الجاري ، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف ، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف ، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين ،من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ، ويوم الاثنين الموافق 7 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم ، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ،وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء ، الموافق 8 يونيو ، لمدة ساعتين ، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء ، الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، "التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي " تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس وتم رصدها على قاعدة الوزارة .