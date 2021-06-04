سلطات محافظة الأقصر تواصل حملات إزالة مخالفات البناء فى المهد

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الأقصر حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية أصفون، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة على مساحة 175م2 إصلاح زراعي بناحية طفنيس عبارة عن تعدي بحفر أساسات وتشوين مواد بناء على أرض زراعية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

شارك في الحملة صفوت حسن رئيس قرية اصفون بالتنسيق مع مسئول حماية الاراضي الزراعية وقسم التنظيم بالقرية، في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وقال العميد عبد الله عاشور رئيس المركز إنه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص، بعمل شدة خشبية استعدادا لصب سقف خرساني لدور ثالث علوي بدون ترخيص على مساحة 175م٢ بناحية حوض ال ٥٧ بقرية الرياينة.

وتم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم.