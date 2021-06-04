استمرار البحث عن جثة مهندس سفينة الخدمات البترولية الغارقة

بدأ عدد من الغواصين المتطوعين البحث عن جثة المهندس المفقود في حادث غرق سفينة بترول رأس غارب أمام رصيف الميرغني على بعد ثلاثة أميال من ميناء رأس غارب البحري، والذي أسفر عن وفاة قبطان السفينة وإنقاذ 11 شخصًا آخرين من طاقمها.

وناشد إسلام عادل نصار، ابن المهندس المفقود، عددا من الغواصين عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك للمشاركة في البحث عن جثة والده الذي فقد منذ غرق السفينة بترول رأس غارب الغارقة أمام رصيف الميرغني ولم يتم العثور عليه ويتم البحث بالجهود الذاتية وطالب الجميع بالدعاء له بالنجاة.

من جانبه أعلن محمد شبانة غواص وأحد أعضاء جميعة غواصي الخير، عن مشاركة الجمعية في البحث عن جثة المهندس المفقود في غرق سفينة بترول رأس غارب برفقة عدد من الغواصين وذلك في مكان غرق السفينة والتي يرجح انها اصطدمت بأحد السفن الغارقة.

كانت رفة عمليات البحر الأحمر تلقت بلاغا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب وتم إنقاذ 11 شخصا بينما تم فقد آخر ومصرع قبطانها حيث رفض مغادرة السفينة بأحد المواقع البترولية برأس غارب بخليج السويس أثناء تعرضها للغرق فلقي مصرعه، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم يدعي المهندس عادل نصار المفقود

جدير بالذكر أن سفينة الإمداد المصرية inspecta7 تعمل بأحد المواقع البترولية بمنطقة راس غارب، غرقت بالكامل في في شواطئ رأس غارب ونجح فريق الإنقاذ من انقاذ 11 من أفراد الطاقم، فيما توفى قبطان السفينة ، فيما لايزال البحث عن أحد المهندسين على السفينة.