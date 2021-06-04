الطيران: صالات مخصصة للرحلات الروسية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

أكد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، أن الوفد الأمنى الروسى الموجود حاليا بمصر لمراجعة الإجراءات الأمنية والصحية بمطاري شرم الشيخ والغردقة لم يبدي أية ملاحظات سلبية بشأن جاهزية المطارين لاستقبال السياح الروس خلال الفترة الحالية، قائلا: «لا توجد أية مشاكل تعوق عودة الرحلات الجوية من روسيا إلي مطاري شرم الشيخ والغردقة».

انتهاء الإجراءات الإدارية واللوجيستية

وأضاف مناع فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ما يتبقي حاليا لعودة الرحلات الروسية من جديد لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف استمر لأكثر من 6 سنوات هو بعض الأمور الإدارية واللوجيستية مثل تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطارين، فضلا عن وجود موظفين من روسيا داخل الصالة لمتابعة إجراءات سفر الركاب، إضافة إلى تجهيز المكاتب المخصصة لشركات الطيران الروسية، مع تجهيز الفنادق التي سيقيم بها هؤلاء الموظفين بالمدينتين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك التجهيزات في أقرب وقت ليتم بعدها الإعلان عن عودة الرحلات بشكل رسمي.

وأشار إلي أن الوزارة تأمل في الانتهاء من تلك التجهيزات الإدارية واللوجيستية بمطاري شرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجاري لكي تبدأ الرحلات من روسيا سريعا وخلال فصل الصيف الحالى، موضحا أن حركة الطيران الوافدة من روسيا إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء كانت كبيرة قبل توقفها نهاية عام 2015.

وكان المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أكد فى تصريح سابق أن الوفد الروسى الذى يتفقد الإجراءات الأمنية والصحية بمطاري شرم الشيخ والغردقة حاليا، لم تصدر عنه ملاحظات سلبية عن جاهزية المطارين، موضحا أن مطاري شرم الشيخ والغردقة جاهزان لاستقبال الرحلات الروسية في أي وقت، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد حتي الآن لعودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة.