وزير الأوقاف: سنصل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بصفحات الأئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أعدت حوالي 50 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي البرامج التلفزيونية، لدحر الأفكار المتطرفة والإرهابية، مشيرا إلي أنه ابتداء من يوم الأربعاء القادم سنخصص دورات متخصصة لمدة يوم واحد لكل 50 إماما سيكون منها جزء دعوى وآخر عن «استخدام تقنيات التعامل مع أدوات التواصل والاستخدام الرشيد لها»، وذلك من أجل الوصول إلي أي مستخدم لوسائل التواصل من خلال نشر المادة العلمية التي تصدرها وزارة الأوقاف وهي كثيرة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالأئمة المتميزين في السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، بحضور الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والشيخ خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات وزارة الأوقاف

دوروات متخصصة للأئمة علي التواصل الاجتماعي

وأضاف وزير الأوقاف أن الدقهلية تضم الكثير من الأئمة وأن عددهم لو صل إلى 3 آلاف إمام وكل إمام لديه على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»، ألف صديق، فسنصل إلي 3 ملايين متصل بوسائل التواصل بكل بسهولة ويسر وبطريقة سلسلة وهذا هدفنا، والمادة العلمية جاهزة لو أعدت نشر ما ينشر علي صفحة الوازرة وقنواتها لا تلاحق عليه.

افتتاح مسجد القصبي بعد تجديده في نبروه

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلي قرية نشا مركز نبروه وذلك لافتتاح تجديدات «مسجد القصبي» والذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400 متر مربع ، وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة والترميم 2.5 مليون جنيه من الجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، لتكون حول «كيف نستمطر الرحمات الربانية»، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.