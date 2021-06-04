أنهى الوفد الأمني الروسي، اليوم الجمعة، جولته التفتيشة بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، والذي استمر لعدة أيام، في إطار جولات الوفود الروسية التي تمهد لاستئناف حركة الطيران المباشر والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتين لإنهاء فترة التعليق التي دامت لمدة أكثر من 5 سنوات، منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء في عام 2015.

الوفد الأمني الروسي يلتقي قيادات الطيران المدني ويغادر القاهرة بعد قليل

وكشفت مصادر مطلعة، بوزارة الطيران، عن أن الوفد الأمني الروسي، لم يسجل أي ملاحظات تذكر، خلال هذه الزيارة التي بدأها الإثنين الماضي، بكلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.

وأشاد الوفد الأمني الروسي بكل التدابير والإجراءات التأمينه التي تتخذها السلطات المصرية داخل المطارين، وأيضا الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الطيران المدني مطاري شرم الشيخ والغردقة الدولييين لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

الوفد الأمني الروسي يثني على الإجراءات الوقائية والأمنية المتبعة بمطاري شرم الشيخ والغردقة

وأكدت المصادر المطلعة، إن الوفد الأمني الروسي، أثنى على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، من أجل تأمين مطاراتها والسياحة الوافدة إليها من مختلف بلدان العالم، معربين عن تقديرهم لاستجابة وزارة الطيران المدني للملاحظات الطفيفة التي سجلها الوفد الأمني الروسي السابق، الذي زارا المطارين في فبراير الماضي.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الأمني الروسي، أطلع على آخر إجراءات الأمن والسلامة، المتبعة داخل صالات السفر والوصول، بكلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة، وتفقد أيضا إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية، التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الوفد الأمني الروسي ينتهي من جولاته بمطاري شرم الشيخ والغردقة

وشملت جولة الوفد الأمني الروسي، أيضا تفقد عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وتابع الوفد، أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية منظومة السيور.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن الوفد الأمني الروسي، سوف يغادر مطار القاهرة، اليوم الجمعة، عائدا إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد انتهاء الجولة، والتي من المنتظر أن يتبعها رفع تقرير نهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا لإتخاذ قرار محدد بشأن موعد استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية، في ظل التلويح الإعلامي في روسيا من قبل عدد من شركات الطيران الروسي وقبلهم وزارة الخارجية الروسية، بأنه قد تستأنف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن الوفد الأمني الروسي التقى خلال زيارته لمطاري شرم الشيخ والغردقة بقيادات الطيران المدني، وبحث الجانبان، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكل الإجراءات الأمنية بصالات السفر والوصول.