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حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد

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الوطن
12:25 ص | السبت 05 يونيو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء لديه حس فني كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تُعامل بالمثل.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

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