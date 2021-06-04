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حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 04 يونيو 2021
برج الحوت

برج الحوت

يحاول مولود برج الحوت، أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه، ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس في منزل الحب قد يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.

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