بدءا من مواليد 1972.. اعرف هتطلع معاش إمتى بعد رفع السن

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الاجتماعية، يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وكذلك تأمين البطالة، وفقا لما نصت عليه المادة 2 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت التأمينات، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما، على أن يجرى توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما، اعتبارا من يوليو 2040، بهدف المساواة بين أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع، حيث نصت المادة 41 من القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون 65 عاما، اعتبارا من أول يوليو 2040.

خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ63 عامًا في يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.

– وأخيرًا رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.

ووفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، بينما مواليد عام 72 و73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

وفي عام 2034 سيخرج مواليد 1974 و 1975 على المعاش في سن 62 عامًا، وفي عام 2036، سيخرج مواليد 76 و77 على المعاش في سن 63 عامًا، وفي عام 2038 سيخرج مواليد 78 و79 على المعاش في سن 64 عامًا.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على مواليد 1980 وما بعدها، حيث سيخرجون على المعاش على سن 65 عامًا، بداية من عام 2040.