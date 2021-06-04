مدير «كان»: منصة «نت فليكس» ترفض عرض أفلامها بالمهرجان

كشف المدير الفني لمهرجان كان السينمائي، تييري فيرمو، العديد من التفاصيل الخاصة بالدورة الـ74 من الفعاليات، المقامة في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل، وتتحدى إدارة المهرجان هذا العام جائحة فيروس كورونا المستمرة، بمجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية الهامة.

وقال فيرمو، في حواره مع موقع «ديدلاين»، إن الدورة المقبلة من المهرجان تعتبر بمثابة «لم شمل» للأفلام السينمائية من مختلف دول العالم، وفيما يتعلق بوجود مجموعة كبيرة من الأفلام الفرنسية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أوضح : «لقد مر قرابة عامين على اختيار الأفلام، وكانت السينما الفرنسية قوية، السينما الصينية والروسية كانت قوية أيضا، لقد أضفنا المزيد من الأفلام، وقد يكون هناك المزيد من الأفلام».

وعن إمكانية حضور صناع الأفلام لمشاهدة أفلامهم المعروضة ضمن فعاليات المهرجان، قال: «أعتقد أن الأشخاص الذين عرضوا علينا أفلامهم لم يسألوا أنفسهم أي سؤال سوى عرض أفلامهم، والآن تم قبول الأفلام وسنحاول ضمان قدومها».

وبسؤاله عن محاولة المهرجان لعرض فيلم جين كامبيون وباولو سورينتينو، التابعة لمنصة «نتفليكس»، أوضح المدير الفني لمهرجان كان: «فيلم سورينتينو ليس جاهزًا على الإطلاق، كان من الممكن أن يكون فيلم جين كامبيون جاهزًا، وكان من الممكن أن يكون فيلم أندرو دومينيك، جاهزًا، إنه جميل، وقد دعوت تلك الأفلام إلى المشاركة في المسابقة، ولكن لا تريد (نت فليكس) القدوم إلى مهرجان كان، لكنني دعوتهم على أي حال، لسنا نحن الذين نرفض أفلام نت فليكس، ولكن المنصة هي التي لا تريد المشاركة، إنهم يريدون المشاركة في المسابقة ولكن الأفلام يجب إصدار جزئي للأفلام في دور العرض السينمائي في فرنسا».

ورد «فيرمو» على سؤال حول أكثر الأفلام التي قد تفاجئ الجماهير من وجهة نظره، قائلا: «لا تعتمدوا علي التمييز بين فيلم وآخر، لن يكون ذلك مهذبًا جدًا، وهو ببساطة أن كل فيلم موجود لأنهم يستحق أن يكونوا موجود».

وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أستطيع الحديث عنه هو فيلم الافتتاح (Annette) للمخرج ليوس كاراكس، هو فيلم إنتاج فرنسي أمريكي مشترك، تم تصويره في الولايات المتحدة وهو يتناسب تمامًا مع روح مدينة كان، نذهب إلى مدينة كان لمشاهدة الأعمال الفنية، و(Annette) عمل فني لأحد أهم صانعي الأفلام في جيله».

وعن ارتفاع عدد المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية إلى 4 أعمال، أوضح: «لا يجب أن نحسب المنافسة فقط، هناك أربعة فقط في المسابقة الرسمية ولكن هناك ثمانية فيقسم نظرة ما، وهذه هي السينما الشابة، وهذا يعني أن المستقبل مفتوح للمخرجات الشابات».