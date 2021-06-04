جوائز للحاصلين على لقاح كورونا.. «فلوس وشقق وسندات توفير ومخدرات»

تعمل العديد من الدول على التوسع في منح اللقاحات المتاحة المضادة لفيروس كورونا المستجد، ومنها مصر التي تنظم العديد من المؤسسات الأهلية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حملات للترويج وتشجيع المواطنين على التقدم للحصول على اللقاح من أجل الحصول على المناعة الجماعية التي تساهم في مواجهة الوباء القاتل.

وفيما استهدفت الحملات المصرية تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح لحماية أنفسهم، كانت العديد من الدول الأخرى تنظم حملات تشجيع مختلفة تتمثل في منح الحاصلين على لقاحات كورونا جوائز تنوعت ما بين شقق سكنية وسندات توفير ووصلت إلى تقديم لفافات مجانية من المخدرات.

تذاكر طيران وشقق سكنية حوافز للحاصلين على لقاح كورونا

ففي أستراليا، أعلنت شركة «كوانتاس» للطيران، عرض جوائز للحاصلين على لقاح كورونا، ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس، تقديم عشر جوائز ضخمة، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم، حيث يمكن أن تحصل عائلة مؤلفة من 4 أفراد على سفر غير محدود عبر شبكة «كوانتاس» و«جيت ستار» إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام.

أما في هونج كونج، قدم تجار العقارات الأثرياء في سوق الإسكان، شقة سكنية جديدة ضمن يانصيب اللقاح، وتبلغ قيمتها نحو 1.4 مليون دولار.

أمريكا تشجع المواطنين على أخذ لقاح كورونا بالمخدرات والفلوس

وفي الولايات المتحدة، يمكن الحصول مجاناً على كعكات دونات وتذاكر لحضور مباريات بيسبول والتسوق من البقالات وحتى سندات توفير، مقابل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بل إن ولاية نيويورك أعلنت منح لفافات من الماريجوانا «المخدرات» مجانا للحاصلين على اللقاحات بعد تقديم إثبات أنهم حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

أما في ولاية كاليفورنيا، أعلن جافين نيوسوم حاكم الولاية، تقديم برنامج حوافز للحصول على لقاح كورونا قبل رفع قيود كورونا منتصف الشهر الجاري، والبرنامج الذي يحمل اسم «Vax for the Win»، برنامج تحفيزي سيحصل من خلاله الحاصلين على لقاحات كورونا على بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 50 دولارًا أو بطاقة بقالة، كما سيتم اختيار 10 فائزين إضافيين للفوز بجوائز نقدية بقيمة 1.5 مليون دولار لكل منهم ، بإجمالي 15 مليون دولار.