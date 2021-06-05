برلماني يهاجم محمد رمضان: «متركبش الترند على حساب بلدك»

هاجم البرلماني محمود بدر، الفنان محمد رمضان، بعد نشر الأخير مقطع فيديو رد فيه على قرار التحفظ على أمواله نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال محمود بدر، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «والأستاذ رمضان مبسوط من البلبلة اللي عملها دي، واللي تم استغلالها اسوأ استغلال من الإعلام الكاره للبلد؟».

وأضاف بدر: «مبسوط دلوقتي يا شبح وهما بيقولوا إن الدولة زي ما أنت قلت بتتحفظ على أموال الناس وبتاخدها ليها».

وتابع: «لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك، بس متركبوش على قفا بلدك، عيب اكبر و اختشي».

وكان الفنان محمد رمضان قد تعرض لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو قائلا فيه: «أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض».

وتابع: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني».

وأضاف رمضان: «قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد تسبب في أزمة أثناء رحلة سفر إلى السعودية، لإحياء حفل غنائي في سبتمبر العام الماضي، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها من داخل كابينة طائرة يقودها أشرف أبواليسر.

وتسبب الفيديو في أزمة للطيار، بعد أن قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصته مدى الحياة، وحرمانه من تولي أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

ووصلت الأزمة إلى القضاء، التي أمرت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، إلا أنه تُوفى بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.