مريضة نفسية تقتل طفلة بشبرا الخيمة وتلقي بنفسها من الثالث

لقيت طفلة مصرعها إثر قيام مريضة نفسيًا، بطعنها بسكين في أثناء سيرها بشارع بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وألقت المتهمة بنفسها من الطابق الثالث، ما أدى لإصابتها ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وامرت النيابة بالتحفظ على المتهمة تحت الحراسة، والتصريح بدفن جثة الطفلة بعد انتداب الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بوفاة طفلة عمرها 10 سنوات، إثر قيام سيدة مريضة نفسيًا بطعنها بسكين في أثناء سيرها بالشارع، ما أدى لوفاتها، فور وصولها مستشفى ناصر العام.

وعقب ذلك؛ ألقت المتهمة بنفسها من الطابق الثالث، ما أدى إلى إصابتها، ونقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحقيقات الشرطة والنيابة في الواقعة أن السيدة المتهمة بقتل طفلة بيجام مريضة نفسيا، وكانت تسير بالشارع بحوزتها سكين.

وتبين إلى أن المتهمة قابلت الطفلة المجني عليها، بمحض الصدفة، في أثناء سيرها بالشارع، ولم تعرفها من قبل وطعنتها بسكين، ما أودى بحياتها فور وصولها مستشفى ناصر العام، ثم قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث من ذات العمارة التي وقعت أسفلها الجريمة، وتم نقلها للمستشفى، مؤكدًا أنها الآن في حالة حرجة.

وأضافت التحريات أن تلك السيدة معروفة لدى الأهالي بأنها مريضة نفسيا، وحدث لها حالة هياج تسببت في تعديها على الطفلة وقتلها، وحاولت الانتحار بعد جريمتها.