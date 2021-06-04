خبير اقتصادي: بعد الغاز.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول 2023

أكد أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعي، شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، نتج عن مجهودات كبيرة، مشددا أن مصر أحدثت تطورا هائلا على مستوى قطاع الطاقة بشكل عام، وأصبحت رائدة وقائدة على مستوى هذا القطاع، موضحا أن خير دليل على ذلك؛ الفائض الذي تحقق في الفترة الأخيرة على مستوى الميزان التجاري البترولي، الذي يقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه.

وقال «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع قناة extra news، إن هذا الفائض يحدث لأول مرة على مستوى قطاع البترول، موضحا أن مصر نجحت في زيادة القدرات الإنتاجية لهذا القطاع إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد قفزة كبيرة على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا القطاع شهد زيادة كبيرة على مستوى حجم الاستثمارات التي أُدخلت إلى هذا القطاع، إلى جانب الاكتشافات البترولية الكثيرة التي أُعلن عنها مؤخرا، مؤكدا أن كل ذلك نتج عنه في النهاية تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشددا أن مصر أصبحت اليوم دولة مصدرة للغاز الطبيعي على المستوى العالمي، كاشفا أن هناك خطة موضوعة من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى البترول أيضا بحلول عام 2023.

وأشار إلى أن الخطة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط، بل هناك هدف رئيسي آخر يتمثل في تصدير البترول للخارج، حتى تكون مصر مصدرا للطاقة بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، منبها أن قطاعي البترول والغاز الطبيعي يمثلان 27% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لافتا إلى أن هذا ما يعكس جدوى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لهذين القطاعين.