بالترتيب.. «الصحة» تُحدد الفئات التي لها أولوية الحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن لقاح كورونا أُنتج بأعداد محدودة في جميع دول العالم، وهذا يستوجب وجود أولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر، للحصول على اللقاح، حتى يتم إنتاج لقاحات كافية للجميع، لذا حددت الصحة الفئات التي لها أولوية للحصول على لقاح كورونا. وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» بالترتيب تلك الفئات، وفقا لما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدر الساعة.

الفئات التي لها أولوية الحصول على لقاح كورونا

ووفق وزارة الصحة، فإن هناك بعض الفئات التي لها أولوية الحصول على اللقاح، وهي:

ـ العاملون في مجال الصحة والرعاية، لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، أثناء تأدية عملهم في إنقاذ المرضى المصابين بالفيروس.

ـ كبار السن، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، يكون أعنف من ناحية الخطورة، الأعراض ونسب الوفاة.

ـ ذوو الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، أعنف من ناحية الخطورة، والأمر نفسه بالنسبة للأعراض ونسب الوفاة.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وكشفت عن آلية التطعيم باللقاح، حيث يتمّ أخذه في عضلة الكتف على جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا، مؤكدة أنَّ اللقاح يحمي من الإصابة بنسبة 86%.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال لقاء جمعها بالدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، أنَّه سيتمّ إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تطبع تلك الشهادات مباشرة من الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.

كما أنشأت «الصحة» منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

رابط حجز لقاح كورونا في مصر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا في مصر، ويتيح الموقع كل المعلومات المتاحة للحصول على اللقاح، والذي يمكن الدخول عليه من هنـا.