أسوان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسوان، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، من 3 محافظات «أسوان، البحر الأحمر، والشرقية»، بعد أن أثبتت المسحات التي تجرى بمعامل مستشفى الصدرية التابعة لمديرية الصحة في المحافظة، إيجابية كل المسحات.

حالة المصابين بكورونا في «عزل الصداقة»

وعن حالة المصابين داخل المستشفى، لا تزال الأطقم الطبية تباشر علاجهم داخل المستشفى، سواء فى القسم الداخلي أو العناية المركزة، ووصل أعدادهم إلى 53 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم شاب وعجوز من الصين، وغالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها الــ5، «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، فضلًا عن مصابين من 4 محافظات أخرى، وهي «الإسكندرية، سوهاج، قنا، والأقصر»، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم.

«زايد» تشكل لجنة لمتابعة «عزل الصداقة»

وفي وقت سابق؛ أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الأمر، كما زارت الوزيرة محافظة أسوان وكانت مستشفى الصداقة، ضمن برنامجها لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، التي ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أنَّ مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتمّ تجهيزه لاستقبال حالات العزل، وحددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع مثل هذه الحالات.