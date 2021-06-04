حبس شقيقين أجبرا شابا على ارتداء قميص نوم لارتباطه بأختهما في الشرقية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شقيقين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إجبار شاب على ارتداء قميص نوم وتصويره، بالإضافة لتوقيعه إيصال أمانة بعد اكتشافهما وجود علاقة عاطفية بينه وبين شقيقتهما، بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الإبراهيمية، بلاغا من شاب يدعى «م.ع» 17 عاما مقيم بقرية الخضارية التابعة لدائرة المركز، اتهم خلاله شقيقين بإجباره على ارتداء قميص نوم وتصويره، بالإضافة لإجباره على توقيع إيصال أمانة، بعد علمهما بوجود علاقة عاطفية بينه وبين شقيقتهما.

وتبين من التحريات أن المُبلغ كان نشر صورة جمعته مع شقيقة المتهمين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأرفقها بعبارة «حبيتي صحتني 6 الصبح»، وتم عقد جلسة عرفية وتوقيع إيصالات أمانة على الشاب.

وتم ضبط المتمهين وبحوزتهما قميص النوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتقرر حبسهما ثم التجديد لهما 15 يوما، ثم 15 يوما آخرين.