اختراع مصري.. جهاز تنفس صناعي يحل مشكلة عدم توفر رعاية مركزة «فيديو»

كشف برنامج «مصر تستطيع»، عن تمكن مجموعة من الأطباء المصريين من اختراع جهاز تنفس صناعي يناسب الحالات المنقولة من الطوارىء إلى الرعاية المركزة، والذي يعد اختراعا جيدا للغاية، سيساعد في زيادة الرعاية المقدمة لأي مريض بالأخص الحالات الحرجة، التي تطلب وضعها على جهاز تنفس صناعي في أسرع وقت ممكن.

وقال الدكتور سيف العرابي، مؤسس مشروع أكوافينت للتنفس الصناعي الطارىء، إن فكرة الجهاز الجديد، جاءت من الاحتياج إلى جهاز وسيط بين جهاز التنفسي الصناعي الكبير والجهاز اليدوي البدائي، لافتا إلى أن المستشفيات المصرية ليس بها نوعية جهاز مثل الجهاز المخترع.

وأضاف «العرابي»، خلال تقرير عرضه البرنامج المذاع على شاشة dmc، عن الجهاز الجديد ومخترعوه، أنه في تلك الحالة يظهر جهازهم كوسيلة تنفس صناعي مؤقت تساعد المريض مؤقتا بقسم الطوارىء حتى يتم ايجاد رعاية له بالمستشفى.

وتابع مؤسس مشروع أكوافينت للتنفس الصناعي الطارىء: «المريض ده بيبقى على كف عفريت وبيجي المستشفى في حالة خطر لازم يتلحق برعاية مركزة في أقرب فرصة»، موضحا أنه في تلك الحالة يكون أمام سيناريوهين، إما يستطيع أهل المريض التصرف سريعا ويوفرون رعاية مركزة له بمستشفى أخرى، وإما أن يظل المريض على سرير الطوارىء حتى الوفاة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور تامر إبراهيم رووق، مدرس تخدير ورعاية مركزة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، خلال نفس التقرير، أن الجهاز أيضا يمكن استعماله كوسيلة للتنفس الصناعي داخل عربات الإسعاف التي تنقل المرضى إلى المستشفيات.