«لو رايح تصيف».. اتبع هذه النصائح لحماية نفسك من فيروس كورونا

يرغب الكثير من الأشخاص في الذهاب إلى المصيف والجلوس على الشواطئ والمنتزهات في فصل الصيف، ولكن مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم يجد البعض مخاوف في السفر ويمتنعون عن ذلك أو يبحثون عن طريقة لحماية أنفسهم عند اتخذاهم قرار بقضاء بعض الأيام في التنزه والسفر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز النصائح التي يمكنك اتباعها والإجراءات الاحترازية لحماية نفسك من فيروس كورونا في المصايف، وفقًا لما أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

نصائح لحماية نفسك من فيروس كورونا في المصايف

1- ارتداء الكمامة بشكل صحيح.

2- الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والبقاء على بعد متر ونصف على الأقل من الآخرين الذين يتواجدون معك في نفس المكان.

3- تجنب التواجد في مكان مزدحم بالآخرين.

4- إذا شعرت بأعراض تعب أو مرض عليك البقاء في المنزل أو الغرفة.

6- احرص على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل «أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل».

7- الخضوع للفحوصات والاختبار بمجرد شعورك بالتعب أو إذا كانت لديك علامات أو أعراض لـ COVID-19.

8- تجنب التواجد بالقرب من الآخرين إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب بـ COVID-19.

9- عدم القيام بالأنشطة التي تتطلب إزالة الأقنعة، مثل الأكل والشرب في الأماكن العامة أو الشاطئ.

كما قدم موقع «CGTN»، بعض النصائح عند الذهاب إلى مصيف منها، فتح النوافذ والشبابيك، لتهوية الغرفة وتجديد الهواء، مع مراعاة عدم تشغيل أجهزة التكيف أو المراوح الكهربائية، لأنها تساعد على تقليب الهواء ويساهم في انتقال العدوى.

أحضر معك فراش أو كيس نوم إن أمكن، لتجنب الإصابة بالعدوى.