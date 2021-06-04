نيللي كريم عن شخصيتها بـ «ضد الكسر»: ست قوية ومفترية (فيديو)

أكدت الفنانة نيللي كريم، بطلة مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، أنها كانت سعيدة للغاية بتقديم شخصية «سلمى» بالمسلسل، قائلة: «عشان شخصية مفترية وأنا عجبتني قوي أنها ست قوية ومفترية».

وأضافت «نيللي»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها أعجبت بتلك الشخصية للغاية، موضحة أنها ترى أنه من الخطأ أن يتسسبب أي وقاعة في حياة البني أدم بكسره.

نيللي كريم: كل الشخصيات اللي قدمتها قبل كدا كانوا غلابة

وتابعت: «العواطف دي مينفعشي تكسر حد، وده الصح، عشان تعرف تكمل»، لافتة إلى أن هذه وجهة نظرها الشخصية بعيدا حتى عن المسلسل، ممازحة: «كل الشخصيات اللي قدمتها قبل كدا كانوا غلابة أوي، إنما دي هي اللي صح وعجباني».

مسلسل «ضد الكسر» كان قد عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتناول العمل مجموعة من الأحداث الصراعات الاجتماعية توضح تأثير الخيانة الزوجية ومواقع التواصل الاجتماعي على حياة الأسرة المصرية.

والعمل من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته عدد كبير من الفناننن في مقدمتهم نيللي كريم، وإلى جوارها محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسينتيا خليفة وأخرون.

وكانت قد قدمت نيللي كريم خلال الموسم الرمضاني من العام الماضي، مسلسل «100 وش»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج كاملة أبو زكري ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، واجتمع في بطولته الفنانين نيللي كريم وأسر ياسين وزينب عزيز وشريف دسوقي وأخرون.