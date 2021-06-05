14 معلومة عن مالك شقة الزمالك صاحب كنز المجوهرات والتحف: ابن وزير (صور)

شقة الزمالك، شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد الكشف عما تحتويه الشقة من كنز يبلغ المليار جنيه بحسب بعض التقديرات، نظرا لما تحتويه من مجوهرات وتحف فنية، حتى خرج المستشار أحمد عبدالفتاح، يعلن أنه صاحب الكنز ومالك شقة الزمالك التي قال إن ما احتوته اشتراه بطرق شرعية فضلا عن ما ورثه من عائلته.

مالك شقة الزمالك مستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت

و«الوطن» تستعرض في السطور التالية كل ما يود القراء معرفته عن المستشار أحمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك:

- مستشار حالي بالمحكمة الدستورية في الكويت

- هو نجل عبدالفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق.

- والده كان له دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951

- والده كان من رجال القضاء ثم عضوا بمجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941.

- حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية (العدل) ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول

- جده عمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق

صاحب شقة الزمالك وزوجته أبناء وزراء سابقين

- زوجته هي ابنة محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات

- شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002

- سبق أن أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطنة عمان

- يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره

- لديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى انه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشانها.

- يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما

- لا يتردد على شقة الزمالك إلا في الإجازات السنوية القصيرة

- يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة وابنه، وتحصل قريبه على حكم بإلزام ابنه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة الزمالك.