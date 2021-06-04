تتسلمها مصر.. اللقاحات الأمريكية بتقنية «الحمض النووي» وأعلى فاعلية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لكورونا على عدة دول بينها مصر، مؤكدة في بيان، أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن.

مميزات اللقاحات الأمريكية

وعن اللقاحات الأمريكية، قال الدكتور ناجي إسكندر، أستاذ الفيسيولوجيا، نائب التخدير بقصر العيني سابقا، الحاصل على دبلومة في علم الأدوية، إن الولايات المتحدة أنتجت نوعين من اللقاحات هما «فايزر – بيوإنتيك» و«لقاح مودرنا»، موضحا أن جميع اللقاحات تهدف لشيء واحد، وهو تكوين أجسام مضادة وتكوين خلايا الذاكرة، وأخطر ما في الفيروس هو «الأشواك البروتينية»، فهي المسؤولة عن اقتحام الجسم والجهاز المناعي.

اللقحات الأمريكية «فايزر ومودرنا» يستخدمان تقنية «الحمض النووي»

وأضاف إسكندر لـ«الوطن»، أن كافة اللقاحات الموجودة في كافة دول العالم تعتمد على 3 أنواع من التقنيات، مابين التقليدية والمبتكرة، مشيرا إلى أن اللقاحات الأمريكية تعتمد على تقنية مبتكرة إلى حد ما، وهي ما تعرف باسم «الحمض النووي»، وهي المستخدمة في لقاحي «فايزر ومودرنا»، حيث ترسل تلك اللقاحات الحمض النووي للجهاز المناعي، الذي يستثير خلايا الجسم لإنتاج الأشواك البروتينية، التي تقوم بدورها بالتصدي لأي إصابة محتملة بفيروس كورونا.

وتابع، أستاذ الفيسيولوجيا، أن نسبة فاعلية لقاح فايزر بلغت وفقا للتجارب نسبة 95%، وهي تعد النسبة الأعلى بين اللقاحات، ولكنه بحاجة للحفظ في درجة حرارة خاصة، إما عن لقاح «موديرنا»، فيتميز أيضا بالنسبة المرتفعة في الفاعلية، التي تصل إلى 94%، كما أنه يمكن تخزينه في الثلاجات العادية مما يعد ميزة كبيرة للكثير من الدول.

موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

بهدف التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق موقع إلكتروني بهدف تسجيل لقاح كورونا، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وقالت الوزارة إنّ الموقع ليس الطريقة الوحيدة للتسجيل للحصول على اللقاح، وهناك خط ساخن يمكن الاستعانة به حال التعثر في التسجيل للحصول على اللقاح، حيث خصصت الوزارة وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين ومساعدتهم لإدخال بياناتهم بطريقة صحيحة.