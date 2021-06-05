أسعار الدواجن اليوم السبت.. كرتونة البيض بـ35 جنيها

الفراخ البيضاء ومختلف مشتقاتها أمر يهم الكثيرين ولا يستغني عنه بيت مصري، لاستخدامها في العديد من الأكلات والوجبات المختلفة، لذا يبحثون عن أسعار الداوجن اليوم.

وسجلت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في أسعار الفراخ البيضاء بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، وفق تصريحات بورصة الداوجن وشعب الدواجن في مختلف الغرف التجارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض « الوطن»، في السطور الآتية أبرز أسعار الداوجن اليوم السبت الموافق 5 يونيو2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقراء على مدار الساعة وفق عبدالعزيز سيد رئيس الغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز سيد في حديثه لـ «الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت ارتفاعا طفيفا قًدر بنحو نصف جنيه لجنيه، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيها بالمزارع وبورصة الدواجن، كما يباع للمواطن بسعر يتراوح ما بين 29 لـ31 جنيها.

أسعار الدواجن.. الفراخ الساسو

وتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 30 لـ33 جنيهاً في المرزعة، بينما يصل للمستهلك بـ 39جنيها.

أسعار الدواجن.. الفراخ البلدي

كما شهدت أسعار الدواجن والفراخ البلدي اليوم السبت استقرار أيضاً، حيث سجل سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 32 جنيها بالمزارع وبورصة الدواجن، بينما يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 36 لـ37 جنيها.

أسعار الدواجن.. الكتاكيت بمختلف أنواعها

وشهدت أسعار الدواجن الصغيرة الكتاكيت استقرارا، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 جنيهات لـ5.75 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي نحو 3.75 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 2.50 جنيها.

أسعار الدواجن.. كرتونة البيض بـ35 جنيها

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق إلى 35 جنيها كجملة بينما تباع للمواطن بسعر يتراوح ما بين 39 لـ40 جنيها، بينما سجل سعر البيض البلدى 40 جنيها في محلات الجملة والمزارع، بينما يصل للمواطن بسعر يتراوح بين45 لـ47 جنيها.