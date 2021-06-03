أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق الدقهلية اليوم الخميس
كتب:
صالح رمضان
11:12 ص | الخميس 03 يونيو 2021
أسعار بورصة الدواجن اليوم
أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الخميس 3 من يونيو 2021، قائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .
أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية
وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :
فراخ بيضاء : 29 جنيها
شيش: يتراواح السعر من 72 جنيها إلي 75 جنيها للكيلو
فراخ حمراء: يتراواح السعر من 36 جنيها إلي 37 جنيها للكيلو
فراخ بانيه: يتراواح السعر من 76 جنيها إلي 80 جنيها للكيلو
دبابيس: يتراواح السعر من 42 جنيها إلي 45 جنيها للكيلو
أوراك : يتراواح السعر من 36 جنيها إلي 38 جنيها للكيلو
صدور بالعظم: يتراواح السعر من 48 جنيها إلي 50 جنيها للكيلو
حمام كداب: يتراواح السعر من 55 جنيها إلي 58 جنيها للكيلو
شاورما فراخ : 81 جنيها
سمان: 25 جنيها الجوز
كبد وقوانص: 40 جنيها
بط سوداني: 60 جنيها
بط مسكوفي: 50 جنيها
أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية
لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة
لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 70 جنيها
لحمة بلدي كبيرة : يتراوح السعر من 90 جنيها إلي 100 جنيها
سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها
كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها
أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية
كبده مجمدة: 50 جنيها
لحمة برازيلي : 85 جنيها
لحمة هندي: 75 جنيها
لحمة توزيع منافذ: يتراوح السعر من 80 جنيها إلي 90 جنيها
لحمة جملي : يتراوح سعر الكيلو 90 جنيها إلي 100 جنيها
أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية
بوري : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها إلي 60 جنيها
سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 20 جنيها إلي 30 جنيها
حندوقلي: 40 جنيها
جمبري: يتراوح السعر من 100 جنيها إلي 160 جنيها
سمك مكرونة: 35 جنيها
سمك ماكريل: 45 جنيها
سمك كليماري: 80 جنيها
سبيط: 140 جنيها