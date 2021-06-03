أسعار الدواجن واللحوم والأسماك بأسواق الدقهلية اليوم الخميس

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الخميس 3 من يونيو 2021، قائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء : 29 جنيها

شيش: يتراواح السعر من 72 جنيها إلي 75 جنيها للكيلو

فراخ حمراء: يتراواح السعر من 36 جنيها إلي 37 جنيها للكيلو

فراخ بانيه: يتراواح السعر من 76 جنيها إلي 80 جنيها للكيلو

دبابيس: يتراواح السعر من 42 جنيها إلي 45 جنيها للكيلو

أوراك : يتراواح السعر من 36 جنيها إلي 38 جنيها للكيلو

صدور بالعظم: يتراواح السعر من 48 جنيها إلي 50 جنيها للكيلو

حمام كداب: يتراواح السعر من 55 جنيها إلي 58 جنيها للكيلو

شاورما فراخ : 81 جنيها

سمان: 25 جنيها الجوز

كبد وقوانص: 40 جنيها

بط سوداني: 60 جنيها

بط مسكوفي: 50 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 70 جنيها

لحمة بلدي كبيرة : يتراوح السعر من 90 جنيها إلي 100 جنيها

سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

كبده مجمدة: 50 جنيها

لحمة برازيلي : 85 جنيها

لحمة هندي: 75 جنيها

لحمة توزيع منافذ: يتراوح السعر من 80 جنيها إلي 90 جنيها

لحمة جملي : يتراوح سعر الكيلو 90 جنيها إلي 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 20 جنيها إلي 30 جنيها

حندوقلي: 40 جنيها

جمبري: يتراوح السعر من 100 جنيها إلي 160 جنيها

سمك مكرونة: 35 جنيها

سمك ماكريل: 45 جنيها

سمك كليماري: 80 جنيها

سبيط: 140 جنيها