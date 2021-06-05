اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان العربي والإنجليزي ورقيا بالمدارس

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس محافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية، وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم تخصيص غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وأضافت المديرية، أن عدد الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات اليوم 262474 طالب وطالبة، وتم تقسيمهم على 664 لجنة بجميع المدارس، للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، لافته إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة، ومنع تداول استخدام الأدوات المدرسية في اللجان الامتحانية بين الطلاب.

«تعليم القاهرة»: لا إصابات بفيروس كورونا منذ عقد الامتحانات

وفي سياق متصل، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة، امتحان مادة اللغة الأجنبية، وسط إجراءات وقائية مشددة، وكشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أن الامتحانات منذ عقدها تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن الامتحانات، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، ومنع تبادل الأدوات المدرسية داخل اللجان الامتحانية.

من جهته، أكد ياسر عمر، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة تحرى الدقة والموضوعية في أعمال تصحيح الامتحانات.

وأكد عمر لـ«الوطن»، توزيع المعلمين في كنترولات التصحيح بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بكورونا منذ عقد الامتحانات.