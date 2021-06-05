«صباح الخير يا مصر» عن إرسال معدات مصرية لغزة: «سياسة أفعال لا أقوال»

تناول برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إرسال مصر معدات هندسية عبر معبر رفح البري لإزالة أنقاض العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن من يقرأ الأحداث الأخيرة في محيط مصر ويتابع الاستراتيجية المصرية على مدار السنوات السبع الماضية سيعي جيدًا أنها استراتيجية مختلفة، لأنها استراتيجية أفعال لا أقوال.

وأضاف «الشاذلي»، أن الدولة المصرية اتبعت سياسة تنفيذية على الأرض، لا مجرد بيانات أو كلام أو شعارات أو بيانات للنشر الإعلامي، وهو ما حولها من لاعب إقليمي إلى شريك دولي وفاعل.

وتابع: «ما يؤكد كلامي هو التحركات المصرية الأخيرة في الملف الفلسطيني بشكل عام، فقد وصلت المعدات المصرية الهندسية والأطقم المصرية لقطاع غزة لبدء عملية إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا أمر يعبر عن القدرة المصرية، إذ تنفذ مصر سياستها على الأرض».

وعلقت الإعلامية هدير أبو زيد، قائلة: «أتفق معك، فإعلان الهدنة ووقف إطلاق النار كان تحركًا سريعًا وقويًا ومهمًا جدًا، لكن الأهم هنا هو قدرة مصر على تفعيل هذه الهدنة، وأن ما حدث لم يكن كلامًا فقط، بل تم الإعلان عن المبادرة المصرية لإعمار غزة بمبلغ قدره 500 مليون دولار».

وأضافت: «تابعنا بالأمس وصول المعدات المصرية لبدء الإعمار بالفعل، فمصر تتبع سياسة الأفعال لا الأقوال، حيث تعتمد استراتيجية التنفيذ على أرض الواقع، وهذا أظهر قدرة مصر على إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار وقدرتها على تفعيل هذا الكلام على أرض الواقع».

من جهتها، قالت الإعلامية دينا شرف، إن إعمار غزة بأيادي مصرية يجعلنا نشعر بالفخر: «كلنا نشعر بالفخر بسبب العامل المصري، والشركات المصرية تدشن مشروعات عملاقة في معظم دول قارة أفريقيا، كما انها تحاول إعادة إعمار غزة».