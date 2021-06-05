فض قاعتي أفراح لمخالفة مواعيد الغلق ببني سويف

أعلن اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، شن حملة مساء الجمعة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأشار «البيلي»، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحملة التي قادها محمد الصغير ومحمد رياض نائبا رئيس المدينة، تمكنت من تحرير 20 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الحملة تمكنت من فض قاعتي أفراح وإنهاء ما بهما من حفلات زفاف، وذلك لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامة المقررة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وبدأ تطبيقه منذ بداية يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، والمتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

في سياق آخر، قال الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام والمخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة بني سويف، إن أعداد مصابي الفيروس وكذلك حالات الاشتباه تتراجع وتنحصر في المحافظة.

وأضاف مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف خلال منشور دونه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا «كورونا ينحصر.. بشريات خير باذن الله من واقع الأعداد جوه المستشفيات وفي العيادات بانخفاض أعداد حالات اشتباه كورونا.. يارب كملها على خير، والناس تستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحرص على تلقي لقاح كورونا».