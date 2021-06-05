«الكيف مقابل التلقيح».. المخدرات مكافأة التطعيم بلقاح كورونا (صور)

العديد من دول العالم تعمل على تشجيع مواطنيها للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإعلان عن جوائز تشجيعية منها «الدخول في اليانصيب على الفوز بشقة سكنية، أو الحصول على سندات توفير، أو بطاقات شراء، أو تذاكر سفر»، إلا أن قرارا غريبا اتخذته ولاية نيويورك الأمريكية للترويج للحصول على اللقاحات، حيث أعلنت منح لفافات من الماريجوانا –المخدرات- مجانا للحاصلين على اللقاحات بعد تقديم إثبات أنهم حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا المستجد.

شهادات مزورة للحصول على المخدرات

وبحسب وسائل الإعلام العالمية، وزعت منظمة DCMJ غير الحكومية الأمريكية سجائر مع الماريجوانا مجانا في وسط نيويورك لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في فعالية جرت في ساحة يونيو سكوير، بهدف تشجيع السكان على تلقي اللقاحات في إطار حملة التطعيم.

المضحك في الأمر، بحسب وكالة «نوفوستي»، أن بعض المواطنين حاولوا خداع القائمين على الحملة للحصول على مخدرات الماريجوانا بتقديم شهادات وجود الأجسام المضادة بدلا من شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، وقع في مارس الماضي، على قانون يسمح ببيع وتعاطي القنب للأغراض الطبية، ومسموح للسكان امتلاك كمية محدودة من القنب وتعاطيه في الأماكن العامة باستثناء الأماكن التي يحظر فيها التدخين بشكل عام.

تجارة المخدرات في نيويورك

كما قننت ولاية نيويورك الحصول على مخدر المارايجوانا بشكل رسمي وصار بإمكان أي مواطن داخل ولاية نيويورك الحصول على ما يعادل 85 جراما من المخدر بشكل قانوني.

ويحتفل الأمريكيون، وخاصة الشباب والطلبة، في 20 أبريل بما يسمونه بـ«اليوم الأخضر» أو «4.20»، وهو عيد غير رسمي لتدخين الماريجوانا.

وتهدف ولاية نيويورك بقرارها فتح مصادر دخل موسع بشكل أكبر حيث أن تجارة الماريجوانا تضخ سنويا 2.3 مليار دولار بجانب أن ولاية نيويورك تتوقع تحصيل 300 مليون دولار ضرائب من تلك التجارة.