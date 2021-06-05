استكمال المرحلة الثانية لرصف شارع «الطيار» بالشرقية بـ7 ملايين جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال النهائية بالمرحلة الثانية لرصف ورفع كفاءة شارع الشهيد الطيار، والرابط بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني بطول 700 متر، وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي، وليساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة تنفيذ الأعمال النهائية بالطريق لسرعة الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، مع إلزام الشركة المنفذة بتطبيق المواصفات القياسية لأعمال الرصف، والبدء فوراً في تطوير وتجميل المنطقة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن شارع الشهيد الطيار الرابط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي تم رصفة ورفع كفاءته علي مرحلتين بتكلفة إجمالية 14 مليون و400 ألف جنيه، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بطول 1.2 كم، وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بطول 700 متر وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول الزقازيق.