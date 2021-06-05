درجات الحرارة غدا الأحد 6-6-2021.. تصل إلى 40 على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 25 17

السلوم 27 18

سيوة 33 19

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 32 19

كاترين 32 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 19

بني سويف 33 19

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 26

إدفو 40 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 36 24

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 26