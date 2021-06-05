«العليا للفيروسات» تحذر: الحصول على فيتامين سي «عمال على بطال» مش كويس

نصحت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحصول على العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات والأملاح من الغذاء العادي، وعدم الإفراط في استخدام الأدوية دون استشارة الأطباء.

وأضافت أنور في حوارها ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «الحصول على فيتامين سي عمال على بطال شيء مش كويس، لأن الفيتامينات لا يجب الحصول عليها بجرعات عالية لمدة طويلة».

وأشارت، إلى أن المؤشرات المعلنة تكشف عن تناقص أعداد الإصابات والحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات: «المكالمات التليفونية بين الأطباء ومكالمات الواتس آب قلت والوفيات قلت عن الشهر اللي فات».

وتابعت أستاذ الصحة العامة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أي فيروس يحاول التعايش مع البيئة ومن ثم فإنه يتحور لكي يبقى، وقد يتحور الفيروس وينتهي لكنه قد يتحول لينتج أعراضا وأشكالا جديدة مع زيادة سرعة الانتشار.

وأردفت أنور: «هناك اتجاه لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا حتى تلائم التحور في الفيروس»، مشددًا على أهمية المعرفة العلمية من أجل وقف عمل التحورات.

وأشارت وجيدة أنور، إلى أن التغيرات المناخية جعلت بعض أنواع الحيوانات تخرج من بيئتها وهو ما أدى إلى نقل الأمراض للإنسان، وبالتالي قد يكون الخفاش سببا في انتشار فيروس كورونا بين البشر.