إزالة 472 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية في الغربية

أعلنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، إزالة 472 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 38 فدانا و18 قيراطا و21 سهما، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وضفتي نهر النيل بكل حسم.

وشنت رئاسة مركز ومدينة طنطا حملة لإزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 9 أفدنة و9 قراريط و20 سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد 166 حالة تعد عل مساحة 14 فدانا و18 قيراطا و5 أسهم، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 35 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 4 أفدنة، 16 قيراط و7 أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد «149» حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 7 لأفدنة و7 قراريط و3 أسهم، وإزالة 9 حالات تعد على على مساحة 9 قراريط و6 أسهم بمركز ومدينة سمنود، وإزالة 3 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 7 قراريط، 13 سهما بمركز ومدينة بسيون، وأزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد 22 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 18 قيراطا و14 سهما.

وفي سياق متصل؛ قامت الجهات التنفيذية المعنية بإزالة «288» حالة تعد على نهر النيل بمساحة 23536 م2، بنطاق الغربية، منذ يوم 22 مايو 2021، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ17 لإزالة التعديات على ضفتي نهر النيل.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل، وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.