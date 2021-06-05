توقيع الكشف على 1255 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقي، توقيع الكشف الطبي المجاني على 1255 مريضا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

ونفذت مديرية الصحة قافلة طبية طبية علاجية، بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، واستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1255 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.