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شوقي: تقليل مناهج الثانوية ودمج شعبتي العلمي بداية من سبتمبر 2022

كتب:

شريف سليمان
02:59 م | السبت 05 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دفعة الثانوية العامة 2021-2022 التي ستلتحق بالصف الثالث الثانوي بداية من شهر سبتمبر المقبل سينطبق عليها نظام التشعيب الحالي، أما الدفعات التي تليها بداية من دفعة خريف عام 2021 أي العام الدراسي 2022-2023، أي طلاب الصف الأول الثانوي في هذا العام سينطبق عليهم نظام توحيد التشعيب.

وأوضح شوقي خلال مؤتمر صحفي: «سندمج شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة في شعبة علمي فقط، وسنستغرق عاما لإتمام عملية الدمج لأن دمج الشعبتين يقتضي إعادة توزيع المناهج لكي تتناسب مع هذا القرار وسنستغل هذه الفرصة لتخفيف أو إعادة النظر في مناهج المرحلة الثانوية وهو ما سيسعد الكثيرين، أي أننا سنحذف منها بعض الأمور الزائدة وسنحتفظ بمخرجات التعلم الأساسية، وسنقلل المحتوى حتى يصل إلى المقاييس العالمية».

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