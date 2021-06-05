التعليم: انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية 29 يوليو

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستبدأ يوم 11 يوليو المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، على أن تنتهي امتحاناتهم يوم 29 من نفس الشهر، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، في وزارة التربية والتعليم، إنه خلال عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، لن يتم عمل لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصابين بكورونا، ويتم عقد امتحان دور ثان لهم بنفس الدرجات.