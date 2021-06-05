كل ماتريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، قبل قليل، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، عبر مؤتمر صحفي، موضحا فيه كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير عبر محرك البحث «جوجل»، عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، عقب إعلان الوزير، ويرغب الكثيرون في معرفة الجداول النهائي للعلمي والأدبي وموعد الامتحانات.

وتستعرض«الوطن»، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقراء على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021.. تجريبي في يونيو

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيجرى امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة، في 21 يونيو الجاري، على أن يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، النهائي في 10 يوليو المقبل للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية، على أن ينتهي 29 يوليو للشعبة الأدبية و2 أغسطس للشعبة العلمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021.. علمي

أعلن وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوية 2021 للشعبة العلمية، ويبدأ يوم السبت 10 يوليو 2021 بمادة اللغة العربية.

كما تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية الـ«رياضة وعلوم»، ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوية 2021، يوم الإثنين 12 يوليو.

ويكون امتحان مادة الرياضيات «الجبر والهندسة الفراغية»، لشعبة علمي رياضة يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوية 2021.

وسيؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء للشعبتين الـ«علمي علوم وعلمي رياضة»، يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، وامتحان مادة الفيزياء للشعبتين الـ«علمي علوم وعلمي رياضة»، يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، وسيؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الـ«العلمي علوم وعلمي رياضة»، ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021.

ويكون امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع «الديناميكا» لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو، وامتحان مادة الأحياء «علمي علوم» وامتحان مادة الرياضية التطبيقية فرع «الإستاتيكا» علمي رياضة، يوم السبت الموافق 31 يوليو

وامتحان مادة الرياضة البحتة فرع «التفاضل والتكامل» لعلمي رياضة، وامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021.... أدبي

أعلن وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 للشعبة الأدبية، والمقرر عقده 11 يوليو المقبل، وسيبدأ بمادة اللغة العربية، بينما يكون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، الثلاثاء الموافق 13 يوليو، وامتحان مادة الجغرافيا يوم الخميس 15 يوليو، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد 18 يوليو.

بينما جاء بين جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 للشعبة الأدبية، بامتحان مادة التاريخ، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 25 يوليو، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، كما سيكون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 29 يوليو.