محافظ بورسعيد: بناء 44 عمارة جديدة في أقل من عام لتسكين العشوائيات

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه توجد 3 محاور رئيسية لضمان عدم ظهور بؤر عشوائية في مصر وبورسعيد خاصة، منها ما هو يتعلق ببناء تجمعات سكانية جديدة في مدينة «سلام مصر»، لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير وحدات لهم، والرئيس السيسي وجه ببناء مدن سكنية على أعلى مستوى من مدن الجيل الرابع.

بناء 44 عمارة جديدة في أقل من عام

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن المناطق العشوائية في المحافظة كانت لها سمعة سيئة للغاية، خاصة أنها تقع في مناطق استراتيجية، وتبعد عن قناة السويس والمنطقة الصناعية وميناء بورسعيد أمتار بسيطة، لافتا إلى أنه تم بناء 44 عمارة سكنية في أقل من عام ونصف العام، لتكون بديلة عن المناطق العشوائية مثل الإصلاح والجناين.

توفير مصدر رزق للأسر بالمنطقة الصناعية

وأوضح محافظ بورسعيد أن الوحدة السكنية في تلك المناطق، عبارة عن 3 غرف وصالة كبيرة وحمام ومطبخ، وتم توفيرها للأسر، التي مصدر رزقها في المنطقة الصناعية القريبة من منطقة سكنهم، وبها أكثر من 400 مصنع.

أسباب ظهور المناطق العشوائية في بورسعيد

وأشار «الغضبان» إلى أن أسباب ظهور المناطق العشوائية في بورسعيد، أنها محافظة جاذبة للسكان، نظرا لوجود مصانع وموانئ، وأيضا المنطقة الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفي نهاية 2018 تم الإعلان عن أن المحافظة خالية تمام من العشوائيات.

ولفت أنه جرى تأهيل السكان من خلال برامج بعد نقلهم من العشوائيات بواسطة منظمات المجتمع المدني، وتدريب الشباب على الحرف اليدوية والمهنية، مؤكدا أن العشوائيات ليست فقط سكن، ولكن تشمل تغيير سلوك، كما أنه تم بناء أسواق حضارية بالمحافظة مثل سوق السمك والخضراوات.