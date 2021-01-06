11طريقة للتفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار.. اعرفها

من أجل صحة أفضل وللحد من الغش والتلاعب فى اللحوم، يسأل أغلب المواطنين عن كيفية التفرقة بين أنواع اللحوم وتمييزها عن لحوم الفصيلة الخيلية، ومنها لحم الحمير.

ومن جانبه قال الدكتور شحاتة شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية، إن هناك أكثر من عشر فروق يجب معرفتها للتمييز بين لحوم الفصيلة الخيلية «الحمير» ولحوم الأبقار والجاموس والجمال بسهولة وهى تتضح فى الخطوات التالية.

- يفضل شراء اللحوم المذبوحة فى المجازر

- ذبائح لحوم الأبقار عليها الأختام الواضحة المقروءة الخاصة بالمجازر المرخصة، بينما ذبائح لحوم الخيل (الحمير) لايجوز ذبحها بالمجازر المرخصة تنفيذا للمادة (124)؛ (136) من القانون 53 لسنة 1966 والمادة (3) للقرار الوزاري 517 لسنة 1986، حيث لايجوز أن يذبح لغرض الآستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال والخنازير والدواجن.

- ذبائح لحوم الخيول تتميز بطولها الملحوظ من النمو العضلي الشديد وخاصة الأرباع الأمامية.

-التجويف الصدري لذبائح الخيول أطول من ذبائح الابقار.. حيث يحتوي التجويف الصدري على 18 زوجا من الضلوع أما في الذبائح البقرية بها 13 زوجا فقط.

-الضلوع في ذبائح الخيول أكثر تقوسا لإعطاء التجويف الصدري الاتساع المميز.

-يتميز لون لحوم الحمير بلونه الأحمر الداكن المائل للزرقة (بني غامق) وألياف لحوم الحمير واضحة وبارزة، أما اللحوم البقرية فلا يوجد بها الازرقاق (لون أحمر زاه).

-لون الدهون بلحوم الحمير (الخيول) أصفر ذهبي ذي قوام زيتي يميل لونه إلى النحاسي، بينما الدهون بلحوم الأبقار ذات لون أبيض مصفر ذات قوام متماسك، والدهون حول الكليتين بالذبائح البقرية بيضاء اللون وصلبة وبكميات أكثر من ذبائح لحوم الفصيلة الخيلية.

-تتميز رائحة لحوم الحمير برائحة سيئة وكريهة (قريبة من رائحة الاستطبلات وخاصة عند تمرير سكين ساخنة باللحوم.

- لحوم الفصيلة الخيلية ذات لون أحمر داكن «بني غامق» ولايندمج بالدهون وقوامه زيتي يظهر في اليد حال الامساك به، بينما اللحوم في الأبقار خليط بين ألياف اللحوم والدهون.

- عند طهى لحوم الحمير تظهر بقع زيتية مثيرة على السطح وتظهر بوضوح الرائحة السيئة، ولحوم الفصيلة الخيلية أكثر سرعة في عملية الطهي عن لحوم الأبقار.

- طعم لحوم الفصيلة الخيلية ذو مذاق حلو- مسكر- ذو ألياف عضلية واضحة وذلك لتجمع الجليكوجين بالعضلات.

- من الخطوات السابقة يمكن التمييز بسهولة بين لحوم الأبقار ولحوم الفصيلة الخيلية، ولكن يمكن الغش والتدليس بلحوم الحمير في مصنعات اللحوم واللحوم المفرومة وبالتالى يتم اللجوء إلى الفحص المعملى.

- يتم استخدام بعض الاختبارات الكيميائية المختلفة لتمييز اللحوم عن بعضها البعض وكذلك الدهون مثل اختبارالجليكوجين، ولحوم الفصيلة الخيلية ذات محتوى عال من الجليكوجين، ولكن الأصعب من هذا أن الجليكوجين يختفي من العضلات بعد الذبح بفترة وينمو التيبس الرمي.

- توجد اختبارات بيولوجية للتفريق بين لحوم الحيوانات المختلفة وهى اختبارات الترسيب والاختبار المتمم واختبارات إيلايزا واختبارات البلمرة.