براءة «كورونا» من مقتل عامل على يد زوجته بالمنيا

«مات بسبب فيروس كورونا»، كان ذلك هو السبب الذي أبلغت به أسرة عامل يدعى «ح.ج»، 55 عاما، إدارة مستشفى ملوي العام بمحافظة المنيا، وذلك عقب وصول المتوفي جثة هامدة، إلاّ أن الأمر لم يكن مقنعا بالنسبة للدكتور أسامة حسانين، مدير المستشفى، الذي اشتبه في أن هناك سبب جنائي وراء الوفاة.

خنقته وادعت وفاته بـ«كورونا»

بداية الواقعة، كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بإخطار العميد مصطفي منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من مستشفى ملوي العام، بوصول جثة لعامل في العقد السادس من العمر، وادعت أسرته أنه توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في محاولة منهم لطمس الحقيقة، لكن المستشفى اشبته في الأمر في ظل وجود آثار الزرقة التي بدت ظاهرة على وجه الضحية، بالإضافة إلى آثار الخنق حول الرقبة.

بلاغ للشرطة وكشف ملابسات الجريمة

وعقب تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وتمت مناقشة زوجة الضحية وأبنائه، الذين أنكروا في البداية السبب الحقيقي للوفاة، مصرين على أن إصابته بفيروس كورونا هي السبب.

وبتضييق الخناق عليهم من قبل رجال المباحث، اعترفت الزوجة تفصيليا بارتكابها الواقعة، حيث كشفت التفاصيل أنها أقدمت على خنق زوجها بسبب تطور خلافات أسرية بينهما لأسباب عديدة، وحدث بينهما تراشق بالألفاظ، الذي تحول سريعا إلى اعتداء بالأيدي، قبل أن تسارع الزوجة في ارتكاب الجريمة عن طريق خنقه، وإزهاق روح المجني عليه حتى تأكدت من وفاته وانقطاع أنفاسه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس الزوجة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة العامل، لبيان سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن.