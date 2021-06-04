من فقده لتسليم جثمانه لذويه.. القصة الكاملة لانتشال جثة مهندس السفينة الغارقة

أمرت نيابة رأس غارب بتسليم جثمان المهندس عادل نصر، الذي لقى مصرعه في حادث غرق مركب خدمات بترولية برأس غارب، بعد انتهاء التحقيقات، وتمكن أحد الغطاسين من العثور على جثته، اليوم الجمعة، عالقة داخل السفينة.

وودع الأهالي جثمان المهندس عادل نصار من مستشفى رأس غارب المركزي، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، والصلاة عليه في ساحة المستشفى، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وكشف اللواء حامد أحمد حامد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، مساء اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثمان المهندس عادل نصار المفقود من سفينة الخدمات البترولية «nspecta7» أسفل المركب بجوار المحركات.

كانت سواحل مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شهدت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، حادث غرق مركب خدمات بترولية، أسفر عن مصرع قبطانها، وفقدان مهندس، فيما تم إنقاذ 11 آخرين.

وتطوع محمد شبابة مدرب غطس، وأحد أعضاء فريق غطاسي الخير في البحث عن جثة المهندس المفقود في غرق سفينة بترول رأس غارب، ونجح في العثور على جثته عالقة داخل السفينة.

وقال «شبانة» في حديثه لـ«الوطن»: «الحمد لله ربنا كلل مجهودي، بالعثور على جثة المهندس عادل نصار، بعد مناشدة ابنه لنا في المشاركة، للبحث عن جثة والده»، مشيرًا إلى أن الجثة كانت عالقة داخل السفينة بواسطة اللايف جاكت، وتعلق بأحد سلالم السفينة، وكانت غارقة على وجهها.

وبدأ الغواص محمد شبابة عقب صلاة الجمعة اليوم، في البحث عن جثة المهندس المفقود في غرق سفينة بترول رأس غارب، أمام رصيف الميرغني على بعد ثلاثة أميال من ميناء رأس غارب البحري، وأسفرت عن وفاة قبطان السفينة، وإنقاذ 11 شخصًا آخرين من طاقم السفينة.

وناشد إسلام عادل نصار ابن المهندس المفقود، عددا من الغواصين عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمشاركة في البحث عن جثة والده، والذي فقد بعد غرق السفينة، ولم يتم العثور عليه، والبحث بالجهود الذاتية، مطالبا الجميع بالدعاء له بالنجاة.

وتعود الواقعة؛ عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، وإنقاذ 11 شخصا، بينما فُقد آخر، ومصرع قبطانها، الذي رفض مغادرة السفينة، بأحد المواقع البترولية برأس غارب بخليج السويس، في أثناء تعرضها للغرق، حتى يتم إنقاذ الطاقم البالغ عددهم نحو 11 شخصا، وفقد مهندس من بين أفراد الطاقم، يدعى المهندس «عادل نصار».