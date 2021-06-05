إحالة مدير الرعاية الحرجة ونائب مدير مستشفى الزقازيق للتحقيق

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ونائب مدير مستشفى الزقازيق العام، واثنين من العاملين بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بغرفة النداء الآلي، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، للتقصير في أداء عملهم وعدم الاستجابة السريعة في تحويل حالة مرضية بمستشفى الزقازيق العام، مساء أمس الجمعة.

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالإشراف العام على إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بالإضافة إلى إعادة توزيع القوى البشرية بالإدارة، ونقل اثنين من العاملين بها خارج المديرية، لدعم الخدمة الطبية بالمستشفيات.

يذكر أن غرفة النداء الآلي 137، تقوم بالتنسيق في تحويل الحالات المرضية ومصابي الحوادث وغيرهم بين جميع المستشفيات داخل محافظة الشرقية وخارجها، وفقًا لعدد الأسرة الشاغرة، وبما يتناسب مع التشخيص الطبي للحالة، والتخصصات الطبية المتاحة بمستشفى الإحالة.