رئيس «نقل» النواب السابق مرشحا لنائب رئيس السكة الحديد للشؤون المالية

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب السابق، مرشحا لأن يكون نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية، مشيرا إلى أن القرار النهائي لم يصدر بعد، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يواصل العمل الجاد من أجل تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التحدث مع عبدالواحد، ولكن لم يتم إعتماد قرار تعيينه نائبا لرئيس السكة الحديد حتى الآن، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات.

وكان اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، قد كشف عن مخاطبة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لإرسال عينات تحليل سائقي القطارات وعمال طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، لـ«العدل»، لقراءة مادة الإستروكس، أي قراءة العينات لمعرفة هل يتعاطى سائقو القطارات مخدر مادة الإستروكس أم لا؟ موضحا أن بعض عينات العاملين إيجابية في تعاطي مخدر الحشيش والترامادول.

وقال عاطف إمام، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل فرقا طبية من المركز الطبي بالسكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من سائقي القطارات ومساعديهم والكمسارية ومشرفي القطارات والبلوكات والتحويلات والمزلقانات، بشكل عشوائي، وفي أماكن عملهم، لافتا إلى أن جميع العينات الإيجابية أو السلبية يتم إرسالها للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدمنين.

وأشار مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، إلى أنه في حال وجود سائقين يتعاطون مادة الإستروكس المخدرة، سيتم استبعادهم فورا من العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أنه خلال الشهور القليلة المقبلة، لن يكون هناك مدمني مخدرات في السكة الحديد.