بعد حريق السيارات في الإسكندرية.. إجراءات عاجلة من المحافظة للجراجات

تسبب حريق السيارات في الإسكندرية، في إصدار إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية، للحد من تكرار تلك الحوادث.

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة وشبكات إطفاء الحريق، بجميع الجراجات بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية.

إجراءات قانونية مع الجراجات المخالفة بعد حريق السيارات في الإسكندرية

وشدد الشريف في بيان، مساء اليوم السبت، على ضرورة التنسيق مع إدارة الحماية المدنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيال المسئولين عن الجراجات المخالفة، عقب يومين من حدوث حريق السيارات في الإسكندرية.

حريق السيارات في الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية حريقا في عدد من السيارات بعد نشوب حريق هائل بأحد الجراجات الخاصة، أسفل عقار بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، على إثره انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين من الفحص أنه نشب حريق بالجراج المشار إليه بسبب ماس كهربائي بأحد السيارات.

تفحم 15 سيارة في حريق السيارات في الإسكندرية

أسفر الحريق عن تفحم 15 سيارة، تصادف تواجدها بداخله في أثناء الحريق، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران لباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حريق السيارات في الإسكندرية ليس الأول

وشهدت الإسكندرية حريقا لعدة سيارات في منطقة العصافرة منذ قرابة شهر، إلا أنه كان حريقا محدودا بالمقارنة بحريق السيارات التي شهدته الإسكندرية منذ يومين، والاختلاف أنه كان في أحد ورش الصيانة وليس في إحدى الجراجات.