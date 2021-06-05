محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل ما حدث في منطقة نادي الصيد

حكى الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل ما حدث في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية معتبرًا أن «الناس مش صابرة على رزقها».

واستنكر «أديب» خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، ما حدث في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، مؤكدًا أن مصر لم تترك أحدا في الشارع أبدًا، ناصحًا المواطنين الذين تظاهروا في منطقة نادي الصيد بالصبر «الناس تصبر شوية وتفهم إيه اللي بيجرى».

وأعرب عمرو أديب عن استيائه من سوء الظن وعدم حصول المواطنين على تعويضات وإخراجهم خارج بيوتهم وعدم حصولهم على أماكن بديلة وجديدة متسائلاً: «ليه الناس بتفكر كده؟».

محافظ الإسكندرية يكشف التفاصيل

من جهته كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل ما حدث بمنطقة نادي الصيد، مؤكدًا أنها من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وتعتبر منطقة عشوائية جدًا على حد تعبيره، لافتأ أن سكانها يتعرضون لمشاكل كثيرة في الشتاء بسبب النوات وأنه شاهد بنفسه المياه تدخل لبيوتهم لارتفاع متر ونصف المتر، وأن الأهالي كانوا ينامون في الشارع بسبب النوات، بحسب تصريحاته.

ولفت «الشريف» أنه شرح لرئيس الوزراء ظروف المنطقة ونجح في إدخالها ضمن المناطق المستهدف تطويرها، مضيفًا «البيوت مسلمة لبعض والناس من البلكونات بتسلم على بعض وحواري ضيقة جدا»، مشيرًا أنهم لن يستطيعوا تطوير المنطقة واقترحوا نقلهم لمساكن «بشاير الخير» لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ أن مساكن «بشائر الخير» لائقة لهم ومفروشة وتحتوي على مصاعد كهربية وبها خدمات متوفرة وبها مستوى خدمات أفضل من الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أنهم قاموا بحصر احتياجات الأسر والمحلات، واتفقوا على نقل كل مواطن من شقة تمليك لشقة تمليك أخرى في بشاير الخير، وأن من يمتلك محلا سيتم نقله لمحل في منطقة بشاير الخير، على أن يمنحوا المستأجرين محلات وشقق بإيجار زهيد جدا.

وأكد «الشريف» أن بعض سكان المنطقة شعروا أن نقلهم من المنطقة سيؤثر على رزقهم وأنهم أثاروا شائعات أنه سيتم تسكينهم في منطقة بعيدة، مشددًا على أنه سيتم تسكينهم داخل منطقة بشائر الخير 3 و5، والتي تعتبر داخل منطقة الإسكندرية، لافتًا أن المسافة بينهم وبين المنطقة لا تتجاوز 3 كيلومترات.

ولفت إلى أنه سيتم نقل 6044 أسرة و1008 محلات وورش، وسيتم نقلهم لمحلات وشقق، مشددًا على أن الدولة أخذت على عاتقها أن تنقلهم لحياة كريمة، مشيرًا أنه شاهد هناك مشاهد يندى لها الجبين، واعدًا السكان بعدم نقل أي ساكن إلا لشقته الجديدة المفروشة.

الشريف: سيتم نقلهم لشقق أفضل وحياة كريمة لأبنائهم

وشدد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تعمل لمصلحتهم ولصالحهم وأنها لن تفكر بأن يضار أي مواطن بالانتقال من شقته وأنه سيتم نقلهم لشقق أفضل.

وأكد «الشريف» أنهم سيبدأون بنقل القاطنين في مساكن خطرة ومعرضة للسقوط، مشددًا على أن المساكن التي سينتقلون إليها هي أفضل مساكن في الإسكندرية كلها ويتمنى أهل الاسكندرية الانتقال اليها.

واعتبر «الشريف» أن من حق المواطنين أن يقلقوا، وأن من حق المحافظة توضيح لهم الصورة، مشددًا على أنهم سينتقلون لشقق أفضل، وأن الدولة ستنقلهم لحياة كريمة أفضل لهم ولأبنائهم.