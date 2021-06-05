«المتحدة» تُعين خالد مرسي رئيسا لقنوات «extra news»

في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر مجلس إدارة الشركة، تعيين خالد مرسي، رئيسًا لقنوات «extra news»، وتعيين أحمد الطاهري، نائبًا له.

ومن الجدير بالذكر أن خالد مرسي، يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفي في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عامًا، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية، كما تولى رئاسة قناة «النهار اليوم»، وبعدها انتقل للعمل بشبكة تليفزيون النهار في عام 2011، وبعدها تولي رئاسة قناة on live الإخبارية في عام 2018، كما تولى رئاسة شبكتي «أون» و«الحياة» في العام نفسه، ثم تولى منصب المنسق العام لشبكة «أون» و«الحياة».

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أحمد الطاهري، يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، كما عمل مستشارا لمؤسسة «دي ميديا» الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادي الدولي لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضًا رئيس تحرير لـ«جورنال مصر» ومديرًا لمكتب الوطن، لدى واشنطن، بالإضافة لكونة زميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية، ومثل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل أيضًا محررا دبلوماسيا لعدد من الصحف المصرية والعربية بالإضافة إلى عملة كمذيع راديو 9090.