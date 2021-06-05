وفد سياحي أوكراني يتجول بأسواق وشوارع بورسعيد

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وفد سياحي أوكراني، للقيام بجولة داخل المدينة، والاستمتاع بجوها الرائع والأماكن السياحية، في ظل التطور الكبير التي شهدته المحافظة، خلال السنوات الماضية.

وشملت جولة السائحين في محافظة بورسعيد، شاطئ المدينة وشارع طرح البحر والممشى السياحي وحدائق بورسعيد التاريخية، وحرص الوفد على التقاط الصور التذكارية في كل الأماكن التي تجولوا فيها خلال زيارتهم لبورسعيد، وحرص التجار وأهالي بورسعيد على الترحيب بهم، وأعربوا عن سعادتهم بوجودهم في بورسعيد التي كان يعيش فيها مختلف الجنسيات الأجنبية حتي بداية الثمانينيات.

الوفد الأوكراني يلتقط صورا تذكارية مع بجعة بسوق السمك

حرص الوفد الأوكراني على زيارة سوق البازار وسوق الأسماك المطور، والتقطوا الصور التذكارية مع البجعة الشهيرة، وقاموا بشراء بعض المنتجات من سوق البازار، الذي يعد من أقدم وأعرق الأسواق بالمحافظة، ويقع بنطاق حي الشرق.

مرشد سياحي يرافقهم في زيارة معالم بورسعيد

رافق الوفد مرشد سياحي وشرطة السياحة، واستقبل المواطنون والباعة، الوفد السياحي بحفاوة بالغة، خلال جولتهم التي تمتد على مدار اليوم بشوارع بورسعيد.

من جانب آخر، أعلنت محافظة بورسعيد أن السائحين، تم التأكد من قيامهم باجراء تحليل الـ«PCR»، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل دخولهم للبلاد، وتنفيذ كل إجراءات وزارة الصحة في هذا الشأن، في ظل إصرار الدولة المصرية علي عودة قطاع السياحة، بكل قوة.