تعرف على تفاصيل أول مدينة خضراء تبنيها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، عن تدشين أول مدينة جديدة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى... «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح المدينة الجديدة وهي كالتالي..

1 -قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مدينة «نور».

«نور» أول مدينة ذكية خضراء في مصر يتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان

2 - يتم تنفيذ المدينة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، بإجمالي إستثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهي أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يؤكد اهتمام الدولة بمشكلة البطالة.

3 - انتهجت وزارة الإسكان أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

المدينة الجديدة «نور» تضم 140 ألف وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه

4- تعتمد فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تيسيرات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية كاملة التشطيب، تقوم الهيئة بتحديدها.

5 - اعتبرت الحكومة أن تدشين المدينة ووضع حجر الأساس لها، هو احتفال بنجاح خطة التنمية العمرانية التى قادتها الدولة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجه بالتنمية نحو الشرق، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ محاور الطرق، بمنطقة شرق القاهرة.

6 - مشاركة القطاع الخاص، غير المسبوقة فى عملية التنمية الشاملة التى تقودها الدولة نحو الشرق، تأتي تماشيا مع خطة التنمية الشاملة لسيناء، وهو دليل على صحة التوجه التنموى للدولة، حيث تشارك الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبرى، والتى تحقق مصلحة الدولة والمستثمر، وتعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الهدف الأكبر، وهو تنفيذ أعمال التنمية على الأرض، وهو تحقيق لفكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

7 - كل ما تم التوصل إليه من إتفاق للشراكة فى هذا المشروع، تم بناء على دراسات إقتصادية سيعود على الدولة بعوائد مناسبة جدا.

طلعت مصطفى: سنستخدم أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن الجديدة

8 - تم اختيار موقع المدينة الجديدة، بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نمواً متزايداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، وتم تخطيط المدينة من قِبل أكبر 4 مكاتب وشركات عالمية متخصصة، وهى (SWA – SASAKI – BCG – Perkins Eastman)، وذلك بهدف وضعها على قمة مدن الجيل الرابع، وبما يحقق أهداف ومعايير التنمية المستدامة، وتضم المدينة مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ5G، كما تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية تحتية متطورة من الـ«Fiber Optics»، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة، وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، بالإضافة إلى توافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة «CCTV»، وغرف التحكم بجميع المناطق.

كان هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أعلن أنه سيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مدينة «نور» بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر، مضيفاً أنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 50 عاماً، وتعتبر المطور العقاري الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي نجح في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها، لتمتد تقريبا إلى جميع مناحي الحياة، حيث تُعد مدينة «نور» هي ثالث المدن التي تطورها المجموعة بعد مدينتي «الرحاب» و«مدينتي» بشرق القاهرة، واللتين أصبحتا تمثلان مجتمعات نموذجية متكاملة الخدمات يقطنهما حاليا نحو 850 ألف نسمة.